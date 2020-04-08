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В Бурятии число поступающих заявок волонтёрам за сутки перевалило за 300

В Бурятии число поступающих заявок волонтёрам за сутки перевалило за 300
Общество, 
Всего в республике помощь по доставке пожилым оказывают 950 волонтёров

В Бурятии растёт количество поступающих заявок волонтёрам по доставке продуктов и лекарств для пожилых и маломобильных людей на дом. За вчерашние сутки волонтёрам поступило 332 заявки, из них 191 просьб о помощи поступило в районах республики и 141 в Улан-Удэ. Об этом сообщила на своей странице заместитель министра спорта и молодёжной политики Татьяна Парпаева.

- 950 волонтёров по всей республике. Гордимся всеми и переживаем за каждого. Поэтому, по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, каждый волонтёр штаба помощи людям в ситуации распространения коронавируной инфекции, все те, кто оказывает помощь и поддержку нуждающимся будут застрахованы, - написала чиновница.

Татьяна Парпаева ещё раз попросила всех оставаться дома.

Напомним, в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом.

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