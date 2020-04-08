В Бурятии экипажи новых танков Т-72БЗ продемонстрировали мастерство

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Танкисты вели огонь из вооружения Т-72Б3 штатным снарядом, в том числе фланговый



В Бурятии экипажи новейших танков Т-72Б3 танкового соединения ВВО в рамках итоговой проверки за летний период обучения выполнили упражнение контрольных стрельб и по вождению боевых машин на полигоне Бурдуны.



Танкисты вели огонь из вооружения Т-72Б3 штатным снарядом, в том числе фланговый, и продемонстрировали мастерство в преодолении различных препятствий – таких, как змейка, колейный мост, эскарп и косогор.



Кроме того, военные сдали зачёты по медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, знанию воинских уставов, а также выполнили упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия.



В контрольных занятиях было задействовано около 70 танков Т-72Б3, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





