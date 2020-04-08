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В Бурятии экипажи новых танков Т-72БЗ продемонстрировали мастерство

В Бурятии экипажи новых танков Т-72БЗ продемонстрировали мастерство
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Танкисты вели огонь из вооружения Т-72Б3 штатным снарядом, в том числе фланговый

В Бурятии экипажи новейших танков Т-72Б3 танкового соединения ВВО в рамках итоговой проверки за летний период обучения выполнили упражнение контрольных стрельб и по вождению боевых машин на полигоне Бурдуны.

Танкисты вели огонь из вооружения Т-72Б3 штатным снарядом, в том числе фланговый, и продемонстрировали мастерство в преодолении различных препятствий – таких, как змейка, колейный мост, эскарп и косогор.

Кроме того, военные сдали зачёты по медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, знанию воинских уставов, а также выполнили упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия.

В контрольных занятиях было задействовано около 70 танков Т-72Б3, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


ВВО
 
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