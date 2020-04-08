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В Бурятии в дежурные группы детсадов ходят более 130 детей

В Бурятии в дежурные группы детсадов ходят более 130 детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в республике создано 24 таких группы

В Бурятии продолжается работа дежурных групп в детских садах. Так, на сегодня в Улан-Удэ и в районах республики создано 24 группы. Свыше 130 детей посещают детские сады.

- По поручению главы Бурятии, в республике продолжается работа по созданию дежурных групп в детских садах. Отметим, что посещают такие группы дети, чьи родители являются сотрудниками организаций, работа которых не была приостановлена в соответствии с указом главы, - сообщили в министерстве образования республики.

Сейчас во многих районах Бурятии, в том числе в Улан-Удэ, более 130 детей посещают такие группы. Максимальное количество ребят, которые могут посещать дежурную группу – не более 15 детей.

В условиях самоизоляции детский сад обязан каждые два часа в день проводить ряд санитарно-эпидемиологических мероприятий. Кроме того, ежедневно измеряется температура ребёнка.

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