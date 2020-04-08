В Забайкалье выросло число ВИЧ-инфицированных

В сравнении с прошлым годом, число инфицированных увеличилось на 15%



В Центре СПИД краевой клинической инфекционной больницы подвели итоги по количеству вновь выявленных в Забайкалье ВИЧ-инфицированных – за первые три месяца 2020 года. Таковых 144 человека, в том числе два иностранца – и это на 15% больше, чем было выявлено в первом квартале 2019-го. Сохраняется возрастной тренд – в основном, это люди 30-40 лет.



- Только в марте диагноз «ВИЧ-инфекция» был выявлен у 60 человек – 59-и забайкальцев и одного иностранного гражданина. Это достаточно много, и количество ВИЧ-инфицированных продолжает расти. Такую тенденцию мы связываем, в том числе, с ростом сознательности у населения – люди получают необходимую информацию о ВИЧ, чаще обращаются к медикам для обследования. Более внимательными стали и наши коллеги – врачи первичного звена. Именно они могут заподозрить у пациента при сборе анамнеза риски по заражению ВИЧ-инфекцией и предложить пройти тест на ВИЧ, - рассказал главный врач ККИБ Сергей Юрчук.



По словам заведующего профилактическим отделом Центра СПИД Александра Коробкова, каждый выявленный случай снижает риски распространения грозного заболевания – больной ВИЧ-инфекцией вируса становится более осторожным, соблюдает правила безопасного поведения.



В пресс-службе краевого минздрава отмечают, что если ВИЧ-инфицированный сознательно подвергает риску других людей, зная о диагнозе и не пользуясь презервативом, ему по закону грозит уголовная ответственность.



- Большая часть новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на жителей районов Забайкальского края – к ним относятся 60% всех выявленных за три месяца. Опасный вирус выявляют повсеместно, кроме Тунгиро-Олекминского района. Наиболее неблагополучные - Оловяннинский, Каларский, Читинский, Петровск-Забайкальский. Главный инструмент противодействия эпидемии – профилактика. Мы призываем забайкальцев проявлять осмотрительность с новыми знакомыми, использовать презервативы, проводить все медицинские манипуляции в лицензированных медучреждениях, с осторожностью выбирать косметологические кабинеты и тату-салоны, а также регулярно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию, - подчеркнул Александр Коробков.

