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В Иркутской области 14 случаев заболевания коронавирусом

В Иркутской области 14 случаев заболевания коронавирусом
Общество, 
Таковы данные на сегодняшнее утро

По данным на 8 апреля в Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, среди них 11 детей. Ещё у восьми человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.

В Иркутской области на 9:00 зарегистрировано 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Байкал-Daily», в регионе скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией.

В Забайкальском крае зарегистрировано три случая заболевания. Накануне сообщалось, что одна из заболевших забайкалок возвращалась домой через Улан-Удэ. В январе в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Гражданин Китая в середине февраля был выписан в связи с выздоровлением.


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