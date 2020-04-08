В Иркутской области 14 случаев заболевания коронавирусом

Таковы данные на сегодняшнее утро
По данным на 8 апреля в Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом
, среди них 11 детей. Ещё у восьми человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
В Иркутской области на 9:00 зарегистрировано 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Байкал-Daily», в регионе скончался второй
пациент с коронавирусной инфекцией.
В Забайкальском крае зарегистрировано три случая заболевания. Накануне сообщалось, что одна из заболевших забайкалок возвращалась домой через Улан-Удэ.
В январе в регионе был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Гражданин Китая
в середине февраля был выписан в связи с выздоровлением.
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