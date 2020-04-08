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Улан-удэнцев просят жаловаться на подъезды без дезинфекции

Улан-удэнцев просят жаловаться на подъезды без дезинфекции
Общество, 
Дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на особый контроль

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обязал районные администрации города контролировать проведение дезинфекции подъездов в многоквартирных домах. Это необходимо для профилактики распространения коронавирусной инфекции в городе.

- Мониторинг работы управляющих организаций и ТСЖ по дезинфекции подъездов, входных групп, лестничных перил и прочих мест общего пользования должен быть организован в ежедневном режиме. Отчёты о работе направляются в комитет городского хозяйства для принятия необходимых оперативных решений. В случае выявления фактов несоблюдения дезинфекционного режима управляющими компаниями, отчёт также будет направляться в управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ, - сообщили в мэрии города.

Данные проверок являются основанием для принятия мер по выявленным нарушениям в отношении управляющих организаций и ТСЖ.

Сообщить о нарушениях режима проведения дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных жилых домах могут и сами жители по следующим номерам телефонов:

Администрация Советского района: 21-56-46.
Администрация Железнодорожного района: 44-85-25.
Администрация Октябрьского района: 41-70-36.

Телефоны работают с 8:30 до 17:30 каждый день, кроме субботы и воскресенья.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 апреля в Улан-Удэ началась дезинфекция подъездов, общественных пространств, остановок, поручней и лавочек. «Байкал-Daily» уже представлял видео дезинфекции подземного перехода на Элеваторе.

Управляющим организациям ежедневно выдают дезрастворы, за которыми выстраивается очередь

Недавно из резервного фонда Улан-Удэ было выделено 8 млн рублей на приобретение дезинфицирующих средств и проведение санитарной обработки города.

К 8 апреля число случаев заражения коронавирусом достигло 54.

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