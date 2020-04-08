В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт

Жители Сотниково больше суток оставались без холодной воды



Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – МУП ЖКХ «Тепловик», нарушала закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности.



Установлено, что в феврале текущего года на участке сетей тепло-, водоснабжения в селе Сотниково произошла авария. Однако в связи с проведением ремонтных работ организация допустила отсутствие холодного водоснабжения потребителей в течение 28 часов, горячего тепло-, водоснабжения – более 6 часов.



Директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Потребителям произведён перерасчёт платы за перерыв в предоставлении коммунальных услуг на сумму 24,4 тыс. рублей.



Кроме того, директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

