 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Апреля

07 Апреля

Популярное

В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт

В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители Сотниково больше суток оставались без холодной воды

Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – МУП ЖКХ «Тепловик», нарушала закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности.

Установлено, что в феврале текущего года на участке сетей тепло-, водоснабжения в селе Сотниково произошла авария. Однако в связи с проведением ремонтных работ организация допустила отсутствие холодного водоснабжения потребителей в течение 28 часов, горячего тепло-, водоснабжения – более 6 часов.

Директору предприятия внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Потребителям произведён перерасчёт платы за перерыв в предоставлении коммунальных услуг на сумму 24,4 тыс. рублей.

Кроме того, директор ресурсоснабжающей организации привлечён к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
отключение воды прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт
В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт
Общество, 08.04.2020
Жители Сотниково больше суток оставались без холодной воды
В Улан-Удэ работали цветочные магазины, несмотря на запрет
В Улан-Удэ работали цветочные магазины, несмотря на запрет
Общество, 08.04.2020
В городе прошёл очередной рейд по торговым точкам
В Улан-Удэ до +18 градусов
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, 08.04.2020
Однако в районах республики местами снег
В Бурятии библиотека запустила челлендж
В Бурятии библиотека запустила челлендж
Общество, 07.04.2020
Каждый желающий может записать видео, на котором читает вслух своё любимое литературное произведение
В Бурятии лекция по буддизму пройдёт онлайн
В Бурятии лекция по буддизму пройдёт онлайн
Общество, 07.04.2020
Лекцию проведёт доктор буддийской философии
Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы
Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы
Общество, 07.04.2020
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн
В России создали приложение для определения риска заражения коронавирусом
В России создали приложение для определения риска заражения коронавирусом
Общество, 07.04.2020
Оно бесплатно и доступно к установке на любой телефон
Случаи коронавируса в Бурятии нанесли на онлайн-карту
Случаи коронавируса в Бурятии нанесли на онлайн-карту
Общество, 07.04.2020
С помощью карты каждый желающий может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших
Бурятский театр драмы показывает онлайн-спектакли
Бурятский театр драмы показывает онлайн-спектакли
Общество, 07.04.2020
Накануне был продемонстрирован радиоспектакль «Цветёт черемуха»
В Бурятии на «горячую линию» по коронавирусу за неделю поступило 17,5 тысяч звонков
В Бурятии на «горячую линию» по коронавирусу за неделю поступило 17,5 тысяч звонков
Общество, 07.04.2020
В республике рассказали о работе сотрудников, отвечающих на звонки жителей  

Забайкальцы лишились около 300 тысяч рублей, доверившись аферистам
Забайкальцы лишились около 300 тысяч рублей, доверившись аферистам
Общество, 07.04.2020
Мошенники представились работниками банка
В Иркутской области клещи покусали 11 детей
В Иркутской области клещи покусали 11 детей
Общество, 07.04.2020
Зарегистрирован один клещ с боррелиозом
В Бурятии военные пожарные готовятся к пожароопасному периоду
В Бурятии военные пожарные готовятся к пожароопасному периоду
Общество, 07.04.2020
Проводятся проверка оборудования и чистка территории от мусора и травы
Национальная библиотека Бурятии запустила проект «BookStory. Читаем наших»
Национальная библиотека Бурятии запустила проект «BookStory. Читаем наших»
Общество, 07.04.2020
Ежедневно в историях Instagram Национальной библиотеки публикуется повесть «Ритка»

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^