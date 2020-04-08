В городе прошёл очередной рейд по торговым точкам
В Улан-Удэ мобильные группы проверяют соблюдение указа главы Бурятии и распоряжения правительства республики от 5 апреля 2020 года.
Накануне в Железнодорожном районе мобильные группы, в состав которых входят представители районной администрации, выявили несколько нарушений действующего санэпидрежима.
Среди нарушителей, которые не приостановили работу - магазины, торгующие цветами. Информация обо всех нарушителях передана в МВД по РБ для принятия соответствующих мер, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе проверяющие выявили пивнушки, которые придумали, как обойти запрет. В торговых точках появились полки с товарами первой необходимости.
В Улан-Удэ работали цветочные магазины, несмотря на запрет
Бизнес, Фото:
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