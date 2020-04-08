В Улан-Удэ до +18 градусов

Однако в районах республики местами снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 апреля по юго-западу республики осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер восточный 3-8, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 8-13 мороза, днём 14-19, местами 4-9 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днём 16-18 тепла

