Однако в районах республики местами снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 апреля по юго-западу республики осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер восточный 3-8, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 8-13 мороза, днём 14-19, местами 4-9 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днём 16-18 тепла
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 08.04.2020
Однако в районах республики местами снег
Каждый желающий может записать видео, на котором читает вслух своё любимое литературное произведение
Лекцию проведёт доктор буддийской философии
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн
Рисунки принимаются до 3 мая
Оно бесплатно и доступно к установке на любой телефон
С помощью карты каждый желающий может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших
Накануне был продемонстрирован радиоспектакль «Цветёт черемуха»
В республике рассказали о работе сотрудников, отвечающих на звонки жителей
Мошенники представились работниками банка
Зарегистрирован один клещ с боррелиозом
Проводятся проверка оборудования и чистка территории от мусора и травы
Ежедневно в историях Instagram Национальной библиотеки публикуется повесть «Ритка»
Любовь Орлова 20 лет возглавляла педиатрическую службу города
Уголовное дело о жестоком обращении с животным уже возбуждено