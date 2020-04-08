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В Улан-Удэ до +18 градусов

В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако в районах республики местами снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 апреля по юго-западу республики осадки в виде мокрого снега и снега, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер восточный 3-8, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 8-13 мороза, днём 14-19, местами 4-9 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днём 16-18 тепла
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