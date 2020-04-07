Жителям Бурятии до 2021 года не будут начисляться пени за «коммуналку»

В свою очередь, управляющие организации не должны включать пени на оплату своих услуг в счета жителей.





В Бурятии до 1 января 2021 года не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное или неполное внесение платы за коммунальные услуги. В частности, в квитанциях по оплате за электроэнергию, тепло, воду, водоотведение, вывоз мусора не должно быть начисления пеней, даже если платёж производится несвоевременно или частично.Также штрафы не будут начисляться за просрочку по оплате взносов за капитальный ремонт.- Ещё одним послаблением является то, что ограничение коммунальных услуг за образовавшуюся задолженность производиться не будет,- сообщили в управлении муниципальной жилищной инспекции администрации г. Улан-Удэ.Временные изменения коснутся не только граждан, но и организаций. Ресурсоснабжающие организации не будут начислять пени за несвоевременное или не полностью исполненное обязательство по оплате коммунальных услуг лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.