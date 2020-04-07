Стал известен режим работы маршруток в Улан-Удэ на 8 апреля

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена



Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 8 апреля:



- МУП «Управление трамвая»: по маршрутам №1, 2, 4 выйдут 26 вагонов. Интервал движения в часы «пик» – 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.;



- МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К – по графику рабочего дня;



- Частные перевозчики:



- по маршрутам № 2, 3, 4, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал - 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и 20.00;



- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из микрорайона Сокол.



Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена.



- Дополнительно сообщаем, что в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей по пр. 50-летия Октября на участке от ул. Жуковского до ул. Гагарина с 6 апреля до 9 мая 2020 года изменена схема движения автобусов, следующих по маршруту № 95. Объезд закрытого для движения участка по ул. Чертенкова будет осуществляться по пр. 50-летия Октября – ул. Жуковского – ул. Хоца Намсараева в обоих направлениях, - сообщили в администрации города.



Остановка «Гимназия № 14» на период работ исключается из пути следования маршрута № 95. Автобусы будут останавливаться на близлежащих остановках - «Педагогический колледж» и «Приборостроительное объединение». Движение трамваев по пр. 50-летия Октября остаётся без изменений.



Время движения автобусов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.



По вопросам работы городского общественного транспорта можно обраться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.



«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены», отметили в мэрии.

