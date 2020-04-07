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В Бурятии продолжается приём заявок от пенсионеров на доставку

В Бурятии продолжается приём заявок от пенсионеров на доставку
Общество,  Фото:pixabay.com
С 30 марта принято 679 заявок

В Бурятии по дежурным телефонам продолжают принимать заявки на доставку продуктов и лекарств для одиноких пожилых людей, не состоящих на социальном обслуживании, и находящихся в условиях изоляции. Продукты и медикаменты покупаются за счёт пенсионеров, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

С 30 марта принято 239 заявок, в том числе 6 апреля – 123 заявки. Отработка заявок по доставке выстраивается во взаимодействии с волонтёрскими организациями и администрациями муниципальных образований.

Специалисты территориальных отделов министерства социальной защиты населения Бурятии принимают заявки во всех районах республики ежедневно с 8:00 до 23:00 часов от граждан старшего возраста, оказавшихся без поддержки близких, по телефонам:

1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50

2. Баргузинский район 8-902-452-00-14

3. Баунтовский район 8-902-536-18-18

4. Бичурский район 8-902-452-00-17

5. Джидинский район 8-902-452-00-20

6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42

7. Закаменский район 8-902-452-00-30

8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26

9. Иволгинский район 8-902-532-20-33

10. Кижингинский район 8-902-452-00-39

11. Курумканский район 8-902-452-00-46

12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44

13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37

14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48

15. Окинский район 8-902-536-14-50

16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51

17. Селенгинский район 8-902-452-00-59

18. Муйский район 8-902-531-10-01

19. Северобайкальский район 8-902-452-00-54

20. г. Северобайкальск 8-902-452-00-54

21. Тункинский район 8-902-452-00-62

22. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65

23. Хоринский район 8-902-45-200-68

Также заявку можно сделать по многоканальному телефону «горячей линии» волонтёров Общероссийского Народного фронта (ОНФ) - 8-800-200-34-11.
минсоцзащиты пенсионеры
 
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