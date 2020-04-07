В Бурятии продолжается приём заявок от пенсионеров на доставку

6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42

В Бурятии по дежурным телефонам продолжают принимать заявки на доставку продуктов и лекарств для одиноких пожилых людей, не состоящих на социальном обслуживании, и находящихся в условиях изоляции. Продукты и медикаменты покупаются за счёт пенсионеров, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.С 30 марта принято 239 заявок, в том числе 6 апреля – 123 заявки. Отработка заявок по доставке выстраивается во взаимодействии с волонтёрскими организациями и администрациями муниципальных образований.Специалисты территориальных отделов министерства социальной защиты населения Бурятии принимают заявки во всех районах республики ежедневно с 8:00 до 23:00 часов от граждан старшего возраста, оказавшихся без поддержки близких, по телефонам:1. Улан-Удэ 8-950-384-11-502. Баргузинский район 8-902-452-00-143. Баунтовский район 8-902-536-18-184. Бичурский район 8-902-452-00-175. Джидинский район 8-902-452-00-207. Закаменский район 8-902-452-00-308. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-269. Иволгинский район 8-902-532-20-3310. Кижингинский район 8-902-452-00-3911. Курумканский район 8-902-452-00-4612. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-4413. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-3714. Мухоршибирский район 8-902-452-00-4815. Окинский район 8-902-536-14-5016. Прибайкальский район 8-902-452-00-5117. Селенгинский район 8-902-452-00-5918. Муйский район 8-902-531-10-0119. Северобайкальский район 8-902-452-00-5420. г. Северобайкальск 8-902-452-00-5421. Тункинский район 8-902-452-00-6222. Тарбагатайский район 8-902-45-200-6523. Хоринский район 8-902-45-200-68Также заявку можно сделать по многоканальному телефону «горячей линии» волонтёров Общероссийского Народного фронта (ОНФ) - 8-800-200-34-11.