В Бурятии продолжается приём заявок от пенсионеров на доставку

В Бурятии по дежурным телефонам продолжают принимать заявки на доставку продуктов и лекарств для одиноких пожилых людей, не состоящих на социальном обслуживании, и находящихся в условиях изоляции. Продукты и медикаменты покупаются за счёт пенсионеров, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
С 30 марта принято 239 заявок, в том числе 6 апреля – 123 заявки. Отработка заявок по доставке выстраивается во взаимодействии с волонтёрскими организациями и администрациями муниципальных образований.
Специалисты территориальных отделов министерства социальной защиты населения Бурятии принимают заявки во всех районах республики ежедневно с 8:00 до 23:00 часов от граждан старшего возраста, оказавшихся без поддержки близких, по телефонам:
1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50
2. Баргузинский район 8-902-452-00-14
3. Баунтовский район 8-902-536-18-18
4. Бичурский район 8-902-452-00-17
5. Джидинский район 8-902-452-00-20
6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42
7. Закаменский район 8-902-452-00-30
8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26
9. Иволгинский район 8-902-532-20-33
10. Кижингинский район 8-902-452-00-39
11. Курумканский район 8-902-452-00-46
12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44
13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37
14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48
15. Окинский район 8-902-536-14-50
16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51
17. Селенгинский район 8-902-452-00-59
18. Муйский район 8-902-531-10-01
19. Северобайкальский район 8-902-452-00-54
20. г. Северобайкальск 8-902-452-00-54
21. Тункинский район 8-902-452-00-62
22. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65
23. Хоринский район 8-902-45-200-68
Также заявку можно сделать по многоканальному телефону «горячей линии» волонтёров Общероссийского Народного фронта (ОНФ) - 8-800-200-34-11.