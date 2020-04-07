В Бурятии библиотека запустила челлендж









Для того, чтобы присоединиться к культурной инициативе, каждый желающий может записать видео, в рамках которого читает вслух своё любимое литературное произведение. Автор, жанр и хронометраж значения не имеют. Видеозапись нужно выложить в любую социальную сеть: Instagram, Вконтакте, Facebook и поставить хэштеги: #ЧитальныйЗалОнлайн #nbrb #нбрб #национальная_библиотека_рб.

В рамках «антивирусных» выходных Национальная библиотека Бурятии запустила интернет-челлендж #ЧитальныйЗалОнлайн.- С начала апреля в интернете Национальная библиотека Бурятии объявила о полезном челлендже, где жители республики читают свои любимые произведения. За первую неделю челленджа наш проект поддержали известные люди города, постоянные читатели нашей библиотеки, библиотеки муниципальных районов, а также жители районов республики. Посмотреть и послушать, что читают участники челленджа можно по хэштегу #ЧитальныйЗалОнлайн в Instagram, ВКонтакте, Facebook, - сообщили в пресс-службе учреждения.