Лекцию проведёт доктор буддийской философии
Сегодня, 7 апреля, вечером пройдёт онлайн-лекция ректора буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова. Доктор буддийской философии продолжит комментировать Сутру Праджняпарамиты - царицу всех сутр.
Прямой эфир будет проходить на YouTube-канале «Дымбрыл Дашибалданов».
Организаторы приглашают всех желающих.
В Бурятии лекция по буддизму пройдёт онлайн
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