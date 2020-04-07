В Бурятии лекция по буддизму пройдёт онлайн

Лекцию проведёт доктор буддийской философии



Сегодня, 7 апреля, вечером пройдёт онлайн-лекция ректора буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева габжа ламы Дымбрыла Дашибалданова. Доктор буддийской философии продолжит комментировать Сутру Праджняпарамиты - царицу всех сутр.



Прямой эфир будет проходить на YouTube-канале «Дымбрыл Дашибалданов».



Организаторы приглашают всех желающих.

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