Проводятся проверка оборудования и чистка территории от мусора и травы
В соединениях и воинских частях Бурятии, проходят комплексные меры в пожароопасный период.
Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоёмов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей. Помимо этого, проводится сплошная очистка военных полигонов и учебно-тренировочных центров от мусора и сухой травы.
Пожарные команды и расчёты находятся в состоянии готовности к немедленному применению, в том числе при необходимости оказания помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.
Всего в составе сводных противопожарных подразделений около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе и тяжёлая гусеничная техника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные пожарные готовятся к пожароопасному периоду
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