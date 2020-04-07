В Бурятии военные пожарные готовятся к пожароопасному периоду

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Проводятся проверка оборудования и чистка территории от мусора и травы



В соединениях и воинских частях Бурятии, проходят комплексные меры в пожароопасный период.



Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоёмов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей. Помимо этого, проводится сплошная очистка военных полигонов и учебно-тренировочных центров от мусора и сухой травы.



Пожарные команды и расчёты находятся в состоянии готовности к немедленному применению, в том числе при необходимости оказания помощи местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.



Всего в составе сводных противопожарных подразделений около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе и тяжёлая гусеничная техника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

