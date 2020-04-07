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В Иркутской области клещи покусали 11 детей

В Иркутской области клещи покусали 11 детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Зарегистрирован один клещ с боррелиозом

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» организован мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.

В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 24 обращения по поводу присасывания клещей, из них 11 - среди детей. Исследовано 15 клещей, один из них был заражён боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

- В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить осмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
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