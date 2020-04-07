Забайкальцы лишились около 300 тысяч рублей, доверившись аферистам

Мошенники представились работниками банка



В Забайкальском крае за прошедшие сутки у троих жителей региона псевдо-работники банка украли денежные средства с карт.



В Кыринском районе в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка с сообщением о краже с её банковской карты денег. Установлено, что потерпевшей позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка и пояснил, что с её карты зафиксирована попытка списания денежных средств.



Для защиты денег аферист убедил женщину пройти до ближайшего банкомата и совершить ряд операций, которые помогут обезопасить её карту. Доверчивая забайкалка согласилась, при этом, убедила свою дочь совершить такие же действия и с ее банковской картой. Женщины выполнили все указания звонившего и с их банковских карт было похищено 183 600 рублей.



Аналогичным образом лишился денежных сбережений со своей банковской карты 61-летний читинец. Мужчине также позвонил псведоработник банка, потерпевший продиктовал все реквизиты своей карты и в результате этого лишился около 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





