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По улицам Северобайкальска металась косуля

По улицам Северобайкальска металась косуля
Общество,  Фото:crimburyatia.ru
Горожане сообщают, что животное было сильно измотано

Жители Северобайкальска засняли на видео дикую косулю, бегавшую на железнодорожном вокзале. Две короткие видеозаписи были опубликованы в паблике crimburyatia.ru.

- Пока северобайкальцы сидят по домам, в город выходят дикие животные. 4 апреля возле микрорайона Железнодорожного («Кутузовка») очевидцы заметили молодую самку оленя, - сообщается здесь. 

 

Сами горожане в одном из местных пабликов пишут, что зверь был сильно измотан. «Это самочка, косуля, причём совсем дитя, жалко её, измотана она сильно, видно, что не знает даже, куда уйти», «Она, по-моему, и бегала как-то во дворах напротив ИрГУПСа. Голодает, наверное, а может болеет, помощи ищет», - отмечают они.

В Улан-Удэ также не редкость появление косуль на улицах. В феврале 2020 года зверь был замечен в посёлке Новый Зелёный. В Бурприроднадзоре сообщили, что сообщения о том, что косуля бегает по улицам, к ним не поступало. В ведомстве жителям советуют отпугивать животное в лес, если он есть неподалеку, или же звонить в Бурприроднадзор, чтобы специалисты поймали зверя и выпустили в лес. 

Именно так поступили с косулей, которую горожане увидели на Элеваторе в конце 2019 года. Животное поймали и затем выпустили в лес. 
дикие животные
 
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