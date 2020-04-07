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Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы

Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы
Общество,  Фото:pixabay.com
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн

В ближайшее время в трёх домах центральной части Читы начнутся капитальные ремонты фасадов. Договор на проведение строительно-монтажных работ подписан с подрядчиком, вчера, 6 апреля.

- Будут отремонтированы фасады домов №21, №26 и №27 по улице Ленина, – говорит Марьяна Грибанова, и.о. генерального директора Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. – Этим кирпичным пятиэтажкам – без малого 60 лет, и все они строились в 63-м году прошлого века. Для всех зданий свойственны одни и те же проблемы: обветшала краска, покрытие в некоторых местах отвалилось до кирпича.

По словам главы фонда, строители снимут и заново положат штукатурку, покрасят фасады, поменяют водосточные трубы. По периметру зданий будет обновлена отмостка. Во всех трёх домах запланирована смена окон и дверей в подъездах.

На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.  
ремонтные работы
 
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