Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы

На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн
В ближайшее время в трёх домах центральной части Читы начнутся капитальные ремонты фасадов. Договор на проведение строительно-монтажных работ подписан с подрядчиком, вчера, 6 апреля.
- Будут отремонтированы фасады домов №21, №26 и №27 по улице Ленина, – говорит Марьяна Грибанова, и.о. генерального директора Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. – Этим кирпичным пятиэтажкам – без малого 60 лет, и все они строились в 63-м году прошлого века. Для всех зданий свойственны одни и те же проблемы: обветшала краска, покрытие в некоторых местах отвалилось до кирпича.
По словам главы фонда, строители снимут и заново положат штукатурку, покрасят фасады, поменяют водосточные трубы. По периметру зданий будет обновлена отмостка. Во всех трёх домах запланирована смена окон и дверей в подъездах.
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Общество, Фото:
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