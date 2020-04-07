В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»

Рисунки принимаются до 3 мая



Республиканское агентство лесного хозяйства совместно с республиканским эколого-биологическим центром учащихся проводит конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров!». Детские рисунки принимаются до 3 мая 2020 года включительно.



Конкурс проводится с целью активизации природоохранной деятельности школьников и пропаганды идей сохранения лесных богатств Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Участие в конкурсе могут принять учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.



Конкурс проводится по следующим номинациям:



I. листовки (буклеты) «Не навреди!»;

II. листовки (буклеты) «Не навреди!» (на бурятском языке);

III. аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»;

IV. аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!» (на бурятском языке);

V. рисунки «Лес – природы храм»;

VI. фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»;

VII. лучший проект «Защищать – важнее всех глаголов!»



В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и регионе работы принимаются в электронной форме. Готовые работы и анкету-заявку участника необходимо направить в формате PDF, WORD и JPG до 3 мая на почту otpozharov@inbox.ru.



С положением можно ознакомиться на сайте агентства лесного хозяйства.

