Рисунки принимаются до 3 мая
Республиканское агентство лесного хозяйства совместно с республиканским эколого-биологическим центром учащихся проводит конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров!». Детские рисунки принимаются до 3 мая 2020 года включительно.
Конкурс проводится с целью активизации природоохранной деятельности школьников и пропаганды идей сохранения лесных богатств Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Участие в конкурсе могут принять учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
I. листовки (буклеты) «Не навреди!»;
II. листовки (буклеты) «Не навреди!» (на бурятском языке);
III. аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»;
IV. аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!» (на бурятском языке);
V. рисунки «Лес – природы храм»;
VI. фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»;
VII. лучший проект «Защищать – важнее всех глаголов!»
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и регионе работы принимаются в электронной форме. Готовые работы и анкету-заявку участника необходимо направить в формате PDF, WORD и JPG до 3 мая на почту otpozharov@inbox.ru.
С положением можно ознакомиться на сайте агентства лесного хозяйства.
В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн
Рисунки принимаются до 3 мая
Оно бесплатно и доступно к установке на любой телефон
С помощью карты каждый желающий может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших
Накануне был продемонстрирован радиоспектакль «Цветёт черемуха»
В республике рассказали о работе сотрудников, отвечающих на звонки жителей
Мошенники представились работниками банка
Зарегистрирован один клещ с боррелиозом
Проводятся проверка оборудования и чистка территории от мусора и травы
Ежедневно в историях Instagram Национальной библиотеки публикуется повесть «Ритка»
Любовь Орлова 20 лет возглавляла педиатрическую службу города
Уголовное дело о жестоком обращении с животным уже возбуждено
С 30 марта принято 679 заявок
Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена
Об этом сообщили в мэрии города