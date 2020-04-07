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В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»

В Бурятии стартовал детский конкурс «Защитим лес от пожаров!»
Общество, 
Рисунки принимаются до 3 мая

Республиканское агентство лесного хозяйства совместно с республиканским эколого-биологическим центром учащихся проводит конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров!». Детские рисунки принимаются до 3 мая 2020 года включительно.

Конкурс проводится с целью активизации природоохранной деятельности школьников и пропаганды идей сохранения лесных богатств Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Участие в конкурсе могут принять учащиеся образовательных учреждений, коллективы школьных лесничеств, а также их руководители.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

I. листовки (буклеты) «Не навреди!»;
II. листовки (буклеты) «Не навреди!» (на бурятском языке);
III. аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!»;
IV. аншлаги (плакаты, баннеры) «Берегите лес от пожара!» (на бурятском языке);
V. рисунки «Лес – природы храм»;
VI. фотогалерея «Лес полон жизни и красоты»;
VII. лучший проект «Защищать – важнее всех глаголов!»

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и регионе работы принимаются в электронной форме. Готовые работы и анкету-заявку участника необходимо направить в формате PDF, WORD и JPG до 3 мая на почту otpozharov@inbox.ru.

С положением можно ознакомиться на сайте агентства лесного хозяйства.
конкурс дети
 
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