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В России создали приложение для определения риска заражения коронавирусом

В России создали приложение для определения риска заражения коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Оно бесплатно и доступно к установке на любой телефон

На базе платформы «Здоровье.ру» создано приложение для смартфонов «Стоп коронавирус», где пользователь может пройти тестирование и оценить риск заражения инфекцией, получить рекомендации о необходимости обращения за помощью, записаться на приём или вызвать врача на дом. Тест можно пройти за себя и близких.

Приложение, несмотря на высокую загрузку, создали ведущие врачи Санкт-Петербурга совместно с минздравом России. Цель приложения - профилактика COVID-19 и информирование населения о способах защиты от новой болезни.

- Командой врачей и психологов также разработан семидневный образовательный курс, с помощью которого пользователь сможет узнать, как получить больничный, какие применять профилактические меры, какие распространены мифы о болезни, как организовать дистанционную работу, как убирать дом, какие выполнять упражнения для снижения тревоги и страха, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Врачи рекомендуют установить приложение каждому. Оно бесплатно и доступно к установке на любой телефон по ссылке https://zdorovie.ru/ или по запросу «Здоровье.ру» в App Store и Google Play Market.

Мобильное продолжение «Здоровье.ру» создано в 2018 году предпринимателем и членом общественного совета минздрава России Эриком Бровко. Платформа позволяет записываться онлайн в государственные поликлиники по полису ОМС, ввести дневники здоровья, проходить тесты и образовательные курсы по профилактике болезни. Платформа официально подключена к Единой государственной информационной системе здравоохранения, и персональные данные пользователей надёжно защищены. 
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