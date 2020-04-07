В Улан-Удэ за парковку на газонах начнут штрафовать

В Бурятии начали действовать новые виды административной ответственности
В Бурятии начали действовать новые виды административной ответственности за проезд, остановку, стоянку автомобилей на газонах, территориях, занятых зелёными насаждениями, пешеходных дорожках, детских игровых и спортивных площадках, а также за отсутствие и ненадлежащее содержание урн.
В Улан-Удэ требования по установке и содержанию урн установлены правилами благоустройства города. Согласно им, ответственные за благоустройство лица за свой счёт обязаны установить урны для мусора у входов в административные здания, объекты торговли и другие учреждения общественного назначения. А также возле подземных переходов, подъездов многоквартирных жилых домов и вокзалов.
При этом урны не должны мешать передвижению пешеходов и проезду инвалидных и детских колясок. Урны необходимо очищать ежедневно до 8:00, а также по мере наполнения в течение дня. Ремонт или замену урн для мусора нужно производить в течение суток с момента обнаружения дефекта.
За нарушение этих требований предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.
Также, согласно новым поправкам в закон нельзя повреждать и уничтожать зелёные насаждения на территориях общего пользования. И прежде всего, ездить по зелёным насаждениям и парковать автомобиль на газонах.
За проезд, остановку и стоянку автомобилей на газонах, территориях, занятых зелёными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках предусмотрен административный штраф.
На граждан - в размере от трёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Управление административного контроля будет проводить рейды, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
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