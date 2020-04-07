В Бурятии на «горячую линию» по коронавирусу за неделю поступило 17,5 тысяч звонков











В регионе была организована работа «горячей линии» по вопросам коронавируса. Она организована министерством здравоохранения Бурятии на базе Территориального центра медицины катастроф республикиОператорами стали сотрудники центра медицины катастроф, центра медпрофилактики, городских поликлиник и всех республиканских медицинских организаций. Специалисты помогают жителям круглосуточно, отвечают на вопросы, консультируют и оказывают им психологическую помощь.- Режим принятия звонков – 100 звонков в час в среднем на сотрудников. Соответственно, в таком достаточно интенсивном режиме работа продолжается, - рассказала Ольга Рипп, заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф республики.«Я работаю администратором в поликлинике № 4, работа для меня привычная. Я и на прежнем месте постоянно работала с пациентами: и по телефону, и личное общение, поэтому адаптироваться было несложно», сообщила Ульяна, оператор.Здесь за период с 30 марта по 5 апреля операторами было принято 17571 звонок, из них по коронавирусной инфекции 11878.- Можно представить масштабы обращений, масштабы работы наших операторов. Большое количество вопросов возникает у людей, которые возвращаются из-за границы, либо с других территорий России. Рекомендуется тот или иной порядок их действий, порядок действий оператора. Если возникают сложности при решении вопросов у обращающихся на горячую линию, то они решаются совместно. Хочется обратиться с просьбой к населению республики – если у вас остался нерешённый вопрос, позвоните ещё раз, мы постараемся в максимально короткие сроки решить ваши проблемы и нерешённые вопросы, - отметила Ольга Рипп.Также она поведала о том, что если раньше звонки были короткими, быстрыми и не требовали достаточно серьёзных разъяснений, то сейчас длительность звонков увеличилась.- Люди просят больше объёма информации, мы отрабатываем хорошо с сайтом минздрава - даётся информация актуальная на сайте минздрава по всем интересующим вопросам. Но если люди не получают или не до конца понимают эту информацию, то наши операторы помогают сориентироваться по непонятным вопросам, - пояснила Ольга Рипп.На «горячую линию» поступает также много вопросов по организации и оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению и консультации.Номер «горячей линии» минздрава РБ – 8-3012-37-95-32.