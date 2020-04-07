В Бурятии на «горячую линию» по коронавирусу за неделю поступило 17,5 тысяч звонков

В регионе была организована работа «горячей линии» по вопросам коронавируса. Она организована министерством здравоохранения Бурятии на базе Территориального центра медицины катастроф республики
Операторами стали сотрудники центра медицины катастроф, центра медпрофилактики, городских поликлиник и всех республиканских медицинских организаций. Специалисты помогают жителям круглосуточно, отвечают на вопросы, консультируют и оказывают им психологическую помощь.
- Режим принятия звонков – 100 звонков в час в среднем на сотрудников. Соответственно, в таком достаточно интенсивном режиме работа продолжается, - рассказала Ольга Рипп, заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф республики.
«Я работаю администратором в поликлинике № 4, работа для меня привычная. Я и на прежнем месте постоянно работала с пациентами: и по телефону, и личное общение, поэтому адаптироваться было несложно», сообщила Ульяна, оператор.
Здесь за период с 30 марта по 5 апреля операторами было принято 17571 звонок, из них по коронавирусной инфекции 11878.
- Можно представить масштабы обращений, масштабы работы наших операторов. Большое количество вопросов возникает у людей, которые возвращаются из-за границы, либо с других территорий России. Рекомендуется тот или иной порядок их действий, порядок действий оператора. Если возникают сложности при решении вопросов у обращающихся на горячую линию, то они решаются совместно. Хочется обратиться с просьбой к населению республики – если у вас остался нерешённый вопрос, позвоните ещё раз, мы постараемся в максимально короткие сроки решить ваши проблемы и нерешённые вопросы, - отметила Ольга Рипп.
Также она поведала о том, что если раньше звонки были короткими, быстрыми и не требовали достаточно серьёзных разъяснений, то сейчас длительность звонков увеличилась.
- Люди просят больше объёма информации, мы отрабатываем хорошо с сайтом минздрава - даётся информация актуальная на сайте минздрава по всем интересующим вопросам. Но если люди не получают или не до конца понимают эту информацию, то наши операторы помогают сориентироваться по непонятным вопросам, - пояснила Ольга Рипп.
На «горячую линию» поступает также много вопросов по организации и оказанию медицинской помощи, лекарственному обеспечению и консультации.
Номер «горячей линии» минздрава РБ – 8-3012-37-95-32.