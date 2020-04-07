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В Бурятии детскую книгу презентуют онлайн

В Бурятии детскую книгу презентуют онлайн
Общество, 
В книге рассказывается на трёх языках о друзьях – Нерпе и Чайке

Республиканская детско-юношеская библиотека приглашает посмотреть онлайн-презентацию книги «Байгалай тоонууд, Байкальский счёт» по ссылке https://youtu.be/vAHfbhPbV5w

Книга издана при поддержке Министерства культуры Бурятии в рамках реализации госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии».

Об авторах проекта, истории написания книги и о том, как создавались персонажи расскажет автор идеи, художник-иллюстратор - Саяна Хомонова. Для Саяны «Байгалай тоонууд» - вторая книжка для детей, первая «Хүдөөгэй зун» была издана год назад.

Над книгой работали специалисты из разных областей: автором текста выступила Светлана Шантагарова, перевод на бурятский осуществила Хандама Дамдинова, перевод на английский сделала Тристра Ньюйеар, редактором текста на бурятском языке был Жаргал Бадагаров, на русском языке - Нина Чугунова, а техническим редактором выступил Дмитрий Галсан, куратор издательского проекта «Буряад-Монгол Ном».

Книга предназначена для детей дошкольного возраста и насыщена красочными иллюстрациями. История о друзьях - Нерпе и Чайке рассказывается на трех языках: бурятском, русском и английском. Авторы постарались затронуть вопросы экологии и сохранения Байкала, включить в книгу мастер-классы и научить маленьких читателей правильно писать цифры и считать на трех языках. В «Байкальском счёте» также есть прописи и дети могут рисовать прямо в книге.

- Посмотрев онлайн- презентацию вы можете узнать и о мастер-классах, описанных в книге. Самостоятельно сделать бусы, как у нерпы - главной героини истории или создать эко-поделку из пластиковой бутылки. В конце онлайн-презентации вы узнаете о розыгрыше, который проводит автор иллюстраций книги - Саяна Хомонова. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше и получить книгу «Байгалай тоонууд, Байкальский счет» в подарок, необходимо опубликовать в комментариях под видео на Youtube стихи, написанные вашими детьми, на тему: «Байкал», - сообщили в Республиканской детско-юношеской библиотеке. 
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