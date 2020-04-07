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В Бурятии участковые приостановили приём граждан

В Бурятии участковые приостановили приём граждан
Общество, 
Мера введена для борьбы с распространением коронавируса

Для пресечения распространения новой коронавирусной инфекции приём граждан участковыми уполномоченными полиции на обслуживаемых административных участках временно приостановлен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Жителям рекомендуется обращаться к участковым в письменной, электронной форме и по телефону.

- По вопросам, относящимся к компетенции полиции, вы можете обращаться в дежурную часть территориального органа внутренних дел по телефону 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств связи), либо в письменной или электронной форме, - отметили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавирусом достигло уже 50
полиция коронавирус
 
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