Семья стояла в очереди на землю девять лет
В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы обязали районные власти предоставить многодетной семье земельный участок в границах села Иволгинск во внеочередном порядке.
Многодетная семья уже состояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако по истечении девяти лет земельный участок так и не получила. Причиной столь длительного ожидания очереди стала повторная постановка многодетной семьи на учёт.
Отстаивать свои права многодетной семье пришлось в зале судебного заседания. Суд требования истца удовлетворил в полном объёме, обязав власти Иволгинского района предоставить многодетной семье земельный участок в собственность во внеочередном порядке.
Постановлением администрации района взыскателю предоставлен в собственность земельный участок, площадью 10 соток, в черте районного центра для индивидуального жилищного строительства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии многодетная семья «выбила» участок через суд
Общество, Фото:
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