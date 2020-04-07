В Бурятии многодетная семья «выбила» участок через суд

Семья стояла в очереди на землю девять лет



В Иволгинском районе Бурятии судебные приставы обязали районные власти предоставить многодетной семье земельный участок в границах села Иволгинск во внеочередном порядке.



Многодетная семья уже состояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако по истечении девяти лет земельный участок так и не получила. Причиной столь длительного ожидания очереди стала повторная постановка многодетной семьи на учёт.



Отстаивать свои права многодетной семье пришлось в зале судебного заседания. Суд требования истца удовлетворил в полном объёме, обязав власти Иволгинского района предоставить многодетной семье земельный участок в собственность во внеочередном порядке.



Постановлением администрации района взыскателю предоставлен в собственность земельный участок, площадью 10 соток, в черте районного центра для индивидуального жилищного строительства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



