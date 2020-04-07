Регион присоединился к информационной системе, позволяющей выявлять нарушителей режима
Только за сутки в Иркутской области более 50 человек, получивших постановление о самоизоляции, нарушили данный режим. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.
- Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля. Далее решение будем принимать в зависимости от эпидситуации. Главное, на чём настаиваем, – все должны находиться дома, соблюдать режим самоизоляции. «Яндекс» по-прежнему показывает низкий уровень самоизоляции в Иркутске. Ещё раз призываю всех быть ответственными. Оставайтесь дома. Ситуация усугубляется с каждым днем, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Глава региона напомнил: за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Более того, Иркутская область присоединилась к информационной системе, которая позволяет выявлять нарушителей режима самоизоляции. В ближайшее время данные станут доступны для обработки и принятия решений по таким фактам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По данным на вечер 6 апреля, в области подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции: один пациент скончался, 13 проходят лечение. Еще у одного человека зафиксирован сомнительный результат, будет проводиться дополнительное исследование.
В Бурятии по состоянию на 7 апреля зарегистрировано 50 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Накануне умер первый пациент с коронавирусной инфекцией. 73-летняя пациентка скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы.
За сутки 50 жителей Иркутской области нарушили режим самоизоляции
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