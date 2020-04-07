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Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Исполняющий обязанности губернатора призвал граждан оставаться дома

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев 6 апреля на вечернем заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

- Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 апреля. Далее решение будем принимать в зависимости от эпидситуации. Главное, на чём настаиваем, – все должны находиться дома, соблюдать режим самоизоляции. «Яндекс» по-прежнему показывает низкий уровень самоизоляции в Иркутске. Ещё раз призываю всех быть ответственными. Оставайтесь дома. Ситуация усугубляется с каждым днем, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона напомнил: за нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность. Более того, Иркутская область присоединилась к информационной системе, которая позволяет выявлять нарушителей режима самоизоляции. В ближайшее время данные станут доступны для обработки и принятия решений по таким фактам, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что только за сутки в Иркутской области более 50 человек, получивших постановление о самоизоляции, нарушили данный режим.

По данным на вечер 6 апреля, в Приангарье подтверждены 14 случаев коронавирусной инфекции: один пациент скончался, 13 проходят лечение. Ещё у одного человека зафиксирован сомнительный результат, будет проводиться дополнительное исследование.

Также на заседании оперативного штаба Игорь Кобзев сообщил о внесении в Законодательное собрание проекта закона, направленного на увеличение резервного фонда области, в том числе и для поддержки малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации.

- Исходя из всех возможных сценариев развития ситуации, мы уже сегодня должны думать об увеличении резервного фонда как финансового инструмента реагирования на нестандартную ситуацию. Мною внесен в Законодательное собрание проект соответствующего закона. Обращаюсь к депутатам с предложением оперативно его рассмотреть, - сказал врио губернатора.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим изоляции продлён до 30 апреля, но увеличено число предприятий, которым разрешено начать работу. 
самоизоляция коронавирус
 
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