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Сангха призвала в режиме самоизоляции учить бурятский язык

Сангха призвала в режиме самоизоляции учить бурятский язык
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей Бурятии ещё раз призвали разговаривать на родном языке

Сангха России призвала жителей Бурятии учить родной язык в режиме самоизоляции. Ламы также подвели итоги после первого обращения к жителям Бурятии с рекомендацией начать изучать бурятский язык.

- Прошло уже шесть месяцев с того дня, как Сангха России обратилась к бурятскому народу всей этнической Бурятии, ко всем бурятам, проживающим в разных регионах России, в зарубежье, с призывом «Каждый бурят, встречаясь с бурятом, начинай говорить на родном бурятском языке!». Но время показало, что прорыва не случилось! – сообщается на странице Сангхи России в соцсетях.

Жителей Бурятии просят также проанализировать свой словарный запас и уровень знания родного языка.

- У нас есть один месяц, чтобы узнать, выучить, запомнить родных бурятских слов, понятий и определений намного больше, чем то, сколько знаем мы сегодня. Используйте разумно и мудро этот выпавший сейчас уникальный шанс, посвятите своё время детям, проведя его вместе с ними в изучении родного языка, в усовершенствовании как их познаний, так и своих, - отмечается в обращении. 

Сангха бурятский язык самоизоляция коронавирус
 
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