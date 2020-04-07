 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Апреля

06 Апреля

Популярное

В Бурятии студенты-сироты вовремя получают стипендии и выплаты

В Бурятии студенты-сироты вовремя получают стипендии и выплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На постинтернатном сопровождении состоит 201 человек

В Бурятии в период действия режима самоизоляции социальные стипендии и текущие выплаты студентам из числа детей-сирот поступают на счета своевременно, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения республики.

В Бурятии на постинтернатном сопровождении состоит 201 человек из числа бывших воспитанников организаций социальной помощи семье и детям. Пятеро из них обучаются в вузах, получая ежемесячно социальную стипендию в размере 3022 рублей и выплату на питание – 11 560 рублей.

Студентами средних профессиональных учреждений являются 105 ребят. Каждому из них на картсчета перечислены: стипендия в сумме 970 рублей, выплата на питание – 6000 рублей. Из этого числа 41 человек получают страховую пенсию по случаю потери кормильца. Вместе с тем, часть ребят, а таковых 31 человек, находятся в учреждениях социального обслуживания на полном государственном обеспечении. Им также перечислены текущие выплаты – стипендия и средства на питание в размере 6970 рублей.

В вечерней школе проходят обучение три человека, каждый из них получает пенсию по случаю потери кормильца в размере 12681 рублей.

На учёте в центре занятости населения состоят восемь детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении. Все они являются получателями пособий по безработице. Размер ежемесячной выплаты составляет порядка 40000 рублей.

- В различных организациях и учреждениях работают 54 человека, они имеют собственный заработок от 12 до 35 тысяч рублей. Семеро ребят имеют инвалидность, не работают, являются получателями пенсий в размере от 12000 до 15000 рублей, а 17 молодых мам находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Каждая реализовала право на все меры социальной поддержки семьям с детьми и получила всем выплаты своевременно, - отмечает министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.


сироты студенты коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля
Общество, 07.04.2020
Исполняющий обязанности губернатора призвал граждан оставаться дома
В Улан-Удэ выстраиваются очереди за дезраствором
В Улан-Удэ выстраиваются очереди за дезраствором
Общество, 07.04.2020
Сегодня в Улан-Удэ вновь будут раздавать дезсредства для обработки подъездов
Сангха призвала в режиме самоизоляции учить бурятский язык
Сангха призвала в режиме самоизоляции учить бурятский язык
Общество, 07.04.2020
Жителей Бурятии ещё раз призвали разговаривать на родном языке
В Бурятии студенты-сироты вовремя получают стипендии и выплаты
В Бурятии студенты-сироты вовремя получают стипендии и выплаты
Общество, 07.04.2020
На постинтернатном сопровождении состоит 201 человек
Гуляющие в парках улан-удэнцы сбегают от проверяющих
Гуляющие в парках улан-удэнцы сбегают от проверяющих
Общество, 07.04.2020
В Улан-Удэ прошёл рейд по местам отдыха
«Почувствовала ОРВИ»: В Бурятии больная коронавирусом рассказала о болезни
«Почувствовала ОРВИ»: В Бурятии больная коронавирусом рассказала о болезни
Общество, 07.04.2020
Жительница Бурятии недоумевает, где подхватила новый вирус
В Улан-Удэ приостановлена работа двух маршрутов
В Улан-Удэ приостановлена работа двух маршрутов
Общество, 07.04.2020
Режим работы городского общественного транспорта на 7 апреля
В Бурятии потушено 6 лесных пожаров
В Бурятии потушено 6 лесных пожаров
Общество, 07.04.2020
Пожары тушили 100 человек
В Улан-Удэ без осадков
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 07.04.2020
В республике местами снег
Забайкалка получила реальный срок за истязание дочери
Забайкалка получила реальный срок за истязание дочери
Общество, 06.04.2020
Женщина била и оскорбляла дочь за малейшую провинность или без причины
Забайкалка опрокинула чайник с кипятком на двухлетнюю дочь и не вызвала скорую
Забайкалка опрокинула чайник с кипятком на двухлетнюю дочь и не вызвала скорую
Общество, 06.04.2020
Более того, женщина отравила ребёнка смесью из спирта и воды, пытаясь спасти

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^