На постинтернатном сопровождении состоит 201 человек
В Бурятии в период действия режима самоизоляции социальные стипендии и текущие выплаты студентам из числа детей-сирот поступают на счета своевременно, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения республики.
В Бурятии на постинтернатном сопровождении состоит 201 человек из числа бывших воспитанников организаций социальной помощи семье и детям. Пятеро из них обучаются в вузах, получая ежемесячно социальную стипендию в размере 3022 рублей и выплату на питание – 11 560 рублей.
Студентами средних профессиональных учреждений являются 105 ребят. Каждому из них на картсчета перечислены: стипендия в сумме 970 рублей, выплата на питание – 6000 рублей. Из этого числа 41 человек получают страховую пенсию по случаю потери кормильца. Вместе с тем, часть ребят, а таковых 31 человек, находятся в учреждениях социального обслуживания на полном государственном обеспечении. Им также перечислены текущие выплаты – стипендия и средства на питание в размере 6970 рублей.
В вечерней школе проходят обучение три человека, каждый из них получает пенсию по случаю потери кормильца в размере 12681 рублей.
На учёте в центре занятости населения состоят восемь детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении. Все они являются получателями пособий по безработице. Размер ежемесячной выплаты составляет порядка 40000 рублей.
- В различных организациях и учреждениях работают 54 человека, они имеют собственный заработок от 12 до 35 тысяч рублей. Семеро ребят имеют инвалидность, не работают, являются получателями пенсий в размере от 12000 до 15000 рублей, а 17 молодых мам находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Каждая реализовала право на все меры социальной поддержки семьям с детьми и получила всем выплаты своевременно, - отмечает министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.
В Бурятии студенты-сироты вовремя получают стипендии и выплаты
Общество, Фото:
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