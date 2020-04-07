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Гуляющие в парках улан-удэнцы сбегают от проверяющих

Гуляющие в парках улан-удэнцы сбегают от проверяющих
Общество,  Фото:страница Татьяны Вежевич
В Улан-Удэ прошёл рейд по местам отдыха

И.о. уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич сообщила о рейде по проверке исполнения улан-удэнцами требований самоизоляции.

- Проехали и осмотрели 8 объектов - парки отдыха и детские площадки. Возле парка культуры и отдыха имени Жанаева на детской площадке гуляли две женщины с двумя малолетними детьми. Женщины пояснили, что живут в однокомнатной квартире, дети устали сидеть дома, вот пришли погулять,- написала на своей странице в Facebook Татьяна Вежевич.



В сквере имени Сенчихина от рейдовой группы гуляющие горожане сбежали. «Даже спросить ничего не успели», написала Татьяна Вежевич.

- В целом, наши граждане понимают всю сложность эпидемиологической ситуации, следуют все рекомендациям. Спасибо большое. Нарушителей режима самоизоляции - единицы. Будем продолжать профилактические рейды. Уважаемые взрослые, берегите себя и своих детей! СИДИМ ДОМА, - заключила Вежевич. 




Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля. Во время его действия людям запрещено выходить на улицу, исключения составляют лишь выход в ближайшие магазин за продуктами и в аптеку. Также можно выгуливать домашних животных. Однако существенно расширен список предприятий, которым можно возобновить работу.

парки отдыха самоизоляция
 
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