«Почувствовала ОРВИ»: В Бурятии больная коронавирусом рассказала о болезни

Жительница Бурятии недоумевает, где подхватила новый вирус
3 апреля в популярном паблике «Аноним 03» появился рассказ жительницы Бурятии, заразившейся коронавирусом. Женщина в посте рассказала о первых симптомах болезни, о своём самочувствии, а также поблагодарила врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
- Даже предположить не могу, как произошло инфицирование . Я находилась в Улан-Удэ с 16 по 20 марта. Пределы республики в этом году не покидала. Сейчас состояние прекрасное, немного горло красное. А так, никаких симптомов, слава Богу. Врачи говорят, что благодаря ранней диагностике, проходит в лёгкой форме. Анализы сдала когда почувствовала, что заболеваю ОРВИ. Свербило в носу, тело ломило, поднялась температура, пропало обоняние и вкус. А так как я живу не в Улан-Удэ, и зная, что уже есть случаи заболевания в городе, я решила не рисковать здоровьем своих близких и своего окружения. Перестраховалась, вызвала врача, - рассказала женщина.
Анализы взяли у всех членов семьи больной. Коронавирус подтвердился также у дочери рассказчицы. По её словам, у ребёнка никаких симптомов не было. В заключение женщина поблагодарила весь медицинский персонал инфекционной больницы и призвала всех ответственно отнестись к сложившейся ситуации в мире и в стране.
- Хочу выразить своё уважение и огромную благодарность всему медицинскому персоналу больницы! Это настоящие герои нашего времени с большой буквы! Это люди, которые оставили свои семьи, которые живут в больнице и все свои силы отдают на лечение и спасение жизней. Видно, как им тяжело, и как они устали. Видно, что они скучают по своим семьям, и хотят, чтобы всё это поскорее закончилось. Но, при всём при этом, они очень внимательные, очень добрые и отзывчивые. В них нет ни капли злобы или агрессии. Никто никогда не посмотрит косо или не ответит грубо, если к ним обратиться по каким-то вопросам. Люди, давайте ответственно подойдём к ситуации, которая складывается сейчас в мире, в стране и в нашем регионе. Соблюдайте, пожалуйста, все необходимые меры, чтобы избежать инфицирования! Только так нам удастся победить эту болезнь, - написала жительница Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 6 апреля было 43 больных коронавирусом.
«Почувствовала ОРВИ»: В Бурятии больная коронавирусом рассказала о болезни
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