В Улан-Удэ приостановлена работа двух маршрутов

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.





Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 7 апреля.: по маршрутам №1, 2, 4 выйдут 26 вагонов. Интервал движения в часы «пик» – 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня.- по маршрутам № 2, 3, 4, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал - 15-30 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и 20.00.- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из мкрн Сокол.- по маршруту № 51: отправление автобуса в 6.30 из мкрн Восточный.Специалисты комитета ежедневно проводят подсчёт количества перевозимых пассажиров для принятия решения об уменьшении или увеличении интервала отправления городского транспорта.Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.