В Бурятии потушено 6 лесных пожаров





За прошлые сутки в Бурятии тушили 6 лесных пожаров в Заиграевском, Закаменском, Кижингинском, Прибайкальском и Хоринском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 68,5 га.На тушении работало 100 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Также задействовано 22 единицы лесопожарной техники. Всё возгорания возникли по вине человека.На утро 6 апреля все лесные пожары ликвидированы.Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: разводить костры, бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах; заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии»