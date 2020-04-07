Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка и специалисты республиканского агентства лесного хозяйства, на территории Ангоянского лесничества орудовали «чёрные лесорубы».
В ходе обследования лесного участка Ангоянского участкового лесничества выявлена незаконная рубка 88 деревьев породы лиственница.
Ущерб, причинённый преступлением, составил 56,6 тысяч рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения за незаконную рубку в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили 88 лиственниц
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жительница Бурятии недоумевает, где подхватила новый вирус
Режим работы городского общественного транспорта на 7 апреля
Пожары тушили 100 человек
Возбуждено уголовное дело
Мужчина пожаловался в прокуратуру
В республике местами снег
Женщина била и оскорбляла дочь за малейшую провинность или без причины
Состоялась акция «Ремень безопасности»
Выявлено 53 нарушения законодательства
Более того, женщина отравила ребёнка смесью из спирта и воды, пытаясь спасти
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
Войска РХБ защиты прошли специальное учение
Ущерб составил более 37 тысяч рублей
Сотрудники обрабатывают поручни, ручки сидений, подоконники, когда трамваи заходят на перерыв
Четыре водителя не подчинялись законным требованиям и были привлечены к административной ответственности