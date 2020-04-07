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В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили 88 лиственниц

В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили 88 лиственниц
Общество,  Фото:pixabay.com
Возбуждено уголовное дело

Как выяснила прокурорская проверка и специалисты республиканского агентства лесного хозяйства, на территории Ангоянского лесничества орудовали «чёрные лесорубы».

В ходе обследования лесного участка Ангоянского участкового лесничества выявлена незаконная рубка 88 деревьев породы лиственница.

Ущерб, причинённый преступлением, составил 56,6 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения за незаконную рубку в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
черные лесорубы
 
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