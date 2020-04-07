В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили 88 лиственниц

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка и специалисты республиканского агентства лесного хозяйства, на территории Ангоянского лесничества орудовали «чёрные лесорубы».



В ходе обследования лесного участка Ангоянского участкового лесничества выявлена незаконная рубка 88 деревьев породы лиственница.



Ущерб, причинённый преступлением, составил 56,6 тысяч рублей.



Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения за незаконную рубку в крупном размере возбуждено уголовное дело.



Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



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