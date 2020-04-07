В Бурятии работнику незаконно изменили условия оплаты труда

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина пожаловался в прокуратуру



Житель Хоринского района Бурятии обратился в прокуратуру и заявил о нарушении его трудовых прав, несогласии с действиями работодателя.



Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный координационный центр народного творчества», где работает заявитель, вручил ему уведомление об изменениях условий оплаты труда, возможных увольнениях и переводе на другую должность в связи с реорганизацией учреждения.



Однако уведомление не содержало конкретных изменений условий трудового договора. Кроме того, учредителем центра – администрацией Хоринского района решение о реорганизации учреждения не принималось.



- Прокурор района главе муниципального образования внёс представление, по результатам рассмотрения которого приказ директора учреждения о предстоящих изменениях условий оплаты труда отменен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

