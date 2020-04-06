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Со льда Иркутского водохранилища выдворили 20 автомобилей

Общество, 
Четыре водителя не подчинялись законным требованиям и были привлечены к административной ответственности

Как сообщал «Байкал-Daily», на Иркутском водохранилище в воскресенье под лёд провалился внедорожник

В ходе рейдов и патрулирований в заливах Курминский и Большой Калей было выявлено более 20 несанкционированных выездов автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Состояние льда после дождя в заливах Иркутского водохранилища значительно ухудшилось. В основном он напитан водой, местами игольчатый. Вдоль береговой линии - проталины. В районе основного русла реки лед покрыт «кашей», здесь также наблюдаются множественные проталины. От истока реки Ангары до бухты Девичьей - открытая вода, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС \Андрей Голубев

Тем не менее, по информации сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, со льда водохранилища пришлось выдворять 16 транспортных средств. Четыре водителя были привлечены к административной ответственности за неповиновение законному требованию должностных лиц. Добровольно покинуть опасное место они отказались.

- Мы напоминаем водителям, сознательно допускающим выезд на лед водных объектов под запрещающие знаки, о негативных последствиях безответственного отношения к вопросам безопасности! Если улов сопряжен с риском провала автомобиля, несет угрозу жизни, может нанести существенный ущерб экологии, будьте готовы нести за это ответственность вплоть до уголовной, - подчеркнул Андрей Голубев.
лед
 
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