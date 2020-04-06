В Улан-Удэ трамваи проходят дезинфекцию в течение дня

Сотрудники обрабатывают поручни, ручки сидений, подоконники, когда трамваи заходят на перерыв



В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Улан- Удэ трамваи, которые в течение дня заходят на перерыв на конечных остановках «Мелькомбинат» и «Шишковка», проходят дополнительную дезинфекцию. Сотрудники МУП «Управление трамвая» обрабатывают поручни, ручки сидений, подоконники и др. специальным дезинфицируюшим раствором.



МУП «Управление трамвая» просит пассажиров заходить в вагоны в защитных масках.





