Сотрудники обрабатывают поручни, ручки сидений, подоконники, когда трамваи заходят на перерыв
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Улан- Удэ трамваи, которые в течение дня заходят на перерыв на конечных остановках «Мелькомбинат» и «Шишковка», проходят дополнительную дезинфекцию. Сотрудники МУП «Управление трамвая» обрабатывают поручни, ручки сидений, подоконники и др. специальным дезинфицируюшим раствором.
МУП «Управление трамвая» просит пассажиров заходить в вагоны в защитных масках.
В Улан-Удэ трамваи проходят дезинфекцию в течение дня
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