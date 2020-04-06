Согласно сервису «Яндекса», большинство улан-удэнцев сегодня дома
В Улан-Удэ сегодня по состоянию на 14 часов индекс самоизоляции составил 3,8 балла, что означает, согласно сервису «Яндекса» - большинство людей дома. В типичный день до пандемии коронавируса индекс в столице Бурятии составлял бы 0,8 балла из максимальных 5.
Показатели Улан-Удэ лучше, чем у соседей – так, в Иркутске индекс составляет 3,1 балла, а в Чите – 3,4 балла.
Напомним, компания «Яндекс» запустила новый сервис «Индекс самоизоляции», который подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.
При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.
Если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. «Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», подчёркивают в «Яндекс».
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширен список предприятий, которым можно работать в режим самоизоляции.
- Надо сказать, расширения существенные и послабления существенные. Мы понимаем, что месяц мы не сможем физически стоять – мусором зарастём, не дай бог ЖКХ встанет, и торговля в определённой степени должна работать, и многие другие предприятия, - объяснял Алексей Цыденов.
Однако позже предпринимателям сообщили, что условием для выхода на работу будет регистрация на специальном портале «Работающая Бурятия», а также согласование со своим отраслевым министерством. Не дождавшись нужной процедуры, сегодня в Улан-Удэ преждевременно открылись ряд предприятий – некоторым организациям пришлось вновь распускать сотрудников по домам.
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 3,8 балла из 5
Общество, Фото:
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