В республике местами снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по юго-западу республики местами снег, по остальной территории погода без осадков.



Ветер восточный 3-8, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 10-15, местами 3-8 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 13-15 тепла.



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