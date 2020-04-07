В республике местами снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 апреля по юго-западу республики местами снег, по остальной территории погода без осадков.
Ветер восточный 3-8, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами 9-14 мороза, днём 10-15, местами 3-8 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 13-15 тепла.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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