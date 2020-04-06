Всего в республике шесть очагов коронавируса
Как сообщал «Байкал-Daily», число очагов распространения коронавируса в Бурятии выросло с четырёх до шести.
- Всё-таки большинство контактных лиц связано с первым очагом, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.
Она уточнила, что сейчас контактные лица подлежат лабораторному обследованию сразу - в день выявления, а также на десятый день.
- У нас есть лица, которые на 10 день дают положительный результат. Основной – это первый очаг, остальные пять очагов – они останавливаются – слава богу, дальше не идут. Два очага – по одному больному выявлено, отработано, в остальных как бы не движется, - добавила она.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова отметила, что больные оперативно выявляются благодаря оперативной работе специалистов.
- Еще почему идёт такое активное выявление? Это связано с большой работой Роспотребнадзора, наших медицинских работников. Круг контактов большой, у нас не только узкий круг вычисляется, а все – допустим, кто-то рядом непродолжительное время с заболевшим сидел и т.д. Плюс, я считаю, что это активная работа тоже позволяет находить всех, в том числе тех, кто болеет в лёгкой форме. Обратите внимание, сколько людей находятся в лёгкой форме, - подытожила Евгения Лудупова.
На утро 6 апреля в Бурятии уже 43 случая заражения коронавирусом, анализы ещё восьми человек отправлены на подтверждение в Иркутск.
В Бурятии активно ищут контактных с больными коронавирусом
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