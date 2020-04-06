Забайкалка получила реальный срок за истязание дочери

Женщина била и оскорбляла дочь за малейшую провинность или без причины



В Краснокаменске суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, признанной виновной в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК и ст. 156 УК РФ).



Установлено, что женщина не осуществляла должный уход за своей дочерью, злоупотребляла спиртным, ребёнок при этом не получал пищу в достаточном количестве. Более того, за малейшую провинность или без причины она била дочь и оскорбляла её нецензурными словами.



Вину в совершенных преступлениях женщина признала частично.



Суд приговорил её к лишению свободы на срок 3 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Женщина также по решению суда лишена родительских прав в отношении дочери со взысканием в её пользу алиментов, девочка передана под опеку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

