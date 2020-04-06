Состоялась акция «Ремень безопасности»
В Бурятии военнослужащие военной автомобильной инспекции ВВО провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения.
Инспекторы ВАИ уделяли особое внимание использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.
- На развёрнутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение ПДД, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии инспекторы ВАИ провели занятия с военными водителями
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