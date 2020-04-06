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В Бурятии проинспектировали почти 130 тысяч кубометров древесины для экспорта

В Бурятии проинспектировали почти 130 тысяч кубометров древесины для экспорта
Общество,  Фото:pixabay.com
Выявлено 53 нарушения законодательства

В Бурятии в марте сотрудники управления Россельхознадзора проинспектировали 120 916 кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта.

За месяц оформлено 2092 фитосанитарных и 130 карантинных сертификатов, один акт карантинного фитосанитарного контроля.

- В рамках постоянного контроля государственные инспекторы провели 53 проверки на территории республики, по заявкам участников внешнеэкономической деятельности осуществлено 170 выездов для отбора проб, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В результате проверочных мероприятий выявлено 53 нарушения законодательства в области карантина растений, составлено 53 протокола об административных правонарушениях, вынесено 31 постановление о назначении штрафов на общую сумму 44 100 рублей.
Россельхознадзор
 
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