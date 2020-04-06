Театр «Байкал» запустил зажигательный семейный челлендж





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Театр «Байкал» (@theatrebaikal.ru) 4 Апр 2020 в 5:37 PDT



Театр «Байкал» пригласил присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих.



Пост с весёлыми танцами от семей артистов набрал более четырёх тысяч лайков и более ста комментариев.



«Настроение подняли точно», «Все крутые», «Собачка лучше всех», «Как здорово!», «Молодцы», «Супер!», - прокомментировали пользователи соцсетей.

Театр «Байкал» пригласил присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих.Пост с весёлыми танцами от семей артистов набрал более четырёх тысяч лайков и более ста комментариев.«Настроение подняли точно», «Все крутые», «Собачка лучше всех», «Как здорово!», «Молодцы», «Супер!», - прокомментировали пользователи соцсетей.

Театр песни и танца «Байкал» в выходные запустил зажигательный семейный танцевальный челлендж в Instagram. Суть задания в том, что все члены семьи должны станцевать под позитивный хит. Артисты со своими семьями уже исполнили весёлые танцевальные движения, изрядно подняв пользователям соцсетей настроение. В забавном ролике семьи артистов Анастасии и Дабы Дашинорбоевых танцует даже собачка.