 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Апреля

05 Апреля

Популярное

Театр «Байкал» запустил зажигательный семейный челлендж

Театр «Байкал» запустил зажигательный семейный челлендж
Общество, 
Артисты приглашают присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих

Театр песни и танца «Байкал» в выходные запустил зажигательный семейный танцевальный челлендж в Instagram. Суть задания в том, что все члены семьи должны станцевать под позитивный хит. Артисты со своими семьями уже исполнили весёлые танцевальные движения, изрядно подняв пользователям соцсетей настроение. В забавном ролике семьи артистов Анастасии и Дабы Дашинорбоевых танцует даже собачка. 



Театр «Байкал» пригласил присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих.

Пост с весёлыми танцами от семей артистов набрал более четырёх тысяч лайков и более ста комментариев.

«Настроение подняли точно», «Все крутые», «Собачка лучше всех», «Как здорово!», «Молодцы», «Супер!», - прокомментировали пользователи соцсетей.
театр "Байкал" челлендж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Театр «Байкал» запустил зажигательный семейный челлендж
Театр «Байкал» запустил зажигательный семейный челлендж
Общество, 06.04.2020
Артисты приглашают присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих
В Бурятии на дежурство заступил вертолёт Ми-8
В Бурятии на дежурство заступил вертолёт Ми-8
Общество, 06.04.2020
Вертолёт будет привлекаться при угрозе перехода лесных пожаров на населённые пункты
Бурятский фильм об Этигэлове вошёл в топ-10 документалок
Бурятский фильм об Этигэлове вошёл в топ-10 документалок
Общество, 06.04.2020
В съёмках картины приняли участие ламы, исследователи, музейные работники, краеведы
В России семья назвала сына в честь коронавируса
В России семья назвала сына в честь коронавируса
Общество, 06.04.2020
Мальчик с необычным именем появился на свет в Новокузнецке
В Бурятии прилетевшие из Москвы взяты под меднаблюдение
В Бурятии прилетевшие из Москвы взяты под меднаблюдение
Общество, 06.04.2020
Если прилетевшие из Москвы не будут сидеть дома, отправятся в обсерватор
В Бурятии военные предотвратили точечный ракетный удар
В Бурятии военные предотвратили точечный ракетный удар
Общество, 06.04.2020
Также на учениях специалисты заблокировали узел связи противника  
В Улан-Удэ перенесли общегородской субботник
В Улан-Удэ перенесли общегородской субботник
Общество, 06.04.2020
Мэр города перенёс его на более поздний срок
В Бурятии малоимущим семья передали маски
В Бурятии малоимущим семья передали маски
Общество, 06.04.2020
Также маски получили волонтёры
Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей
Ночью в объезд: В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей
Общество, 06.04.2020
В Улан-Удэ приступают к ремонту трамвайных путей, отложенному из-за коронавируса
Актёры Бурдрама проводят прямые эфиры в Instagram
Актёры Бурдрама проводят прямые эфиры в Instagram
Общество, 06.04.2020
Буряад театр запустил онлайн проект в социальной сети
Бурятия стала отправлять анализы на коронавирус в Иркутск
Бурятия стала отправлять анализы на коронавирус в Иркутск
Общество, 06.04.2020
Анализы из Бурятии теперь подтверждают в противочумном институте
Школьники Бурятии перешли на дистанционное обучение
Школьники Бурятии перешли на дистанционное обучение
Общество, 06.04.2020
Уроки будут длиться полчаса, а перемены – до 20 минут
Бурятский режиссёр представил песню про самоизоляцию
Бурятский режиссёр представил песню про самоизоляцию
Общество, 06.04.2020
Песню автор назвал «частично панической» и «частично лирической»
В Иркутской области 9 заболевших коронавирусом
В Иркутской области 9 заболевших коронавирусом
Общество, 06.04.2020
В Забайкалье по-прежнему 1 больной

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^