Театр «Байкал» запустил зажигательный семейный челлендж

Артисты приглашают присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих
Театр песни и танца «Байкал» в выходные запустил зажигательный семейный танцевальный челлендж в Instagram. Суть задания в том, что все члены семьи должны станцевать под позитивный хит. Артисты со своими семьями уже исполнили весёлые танцевальные движения, изрядно подняв пользователям соцсетей настроение. В забавном ролике семьи артистов Анастасии и Дабы Дашинорбоевых танцует даже собачка.
Театр «Байкал» пригласил присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих.
Пост с весёлыми танцами от семей артистов набрал более четырёх тысяч лайков и более ста комментариев.
«Настроение подняли точно», «Все крутые», «Собачка лучше всех», «Как здорово!», «Молодцы», «Супер!», - прокомментировали пользователи соцсетей.
Артисты приглашают присоединиться к танцевальному челленджу всех желающих
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