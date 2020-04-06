Проведено более 700 тысяч тестов
По данным на 6 апреля в России зарегистрировано 6 343 случая заболевания коронавирусом, число заболевших за последние сутки выросло на 954 человека. Выздоровело 406 человек, скончалось – 47. Проведено более 758 тысяч тестов.
В Бурятии 43 случая заболевания корорнавирусом. Среди больных есть 8 детей. Также одна взрослая пациентка находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.
В Иркутской области от коронавируса скончался 62-летний мужчина. По данным на 14:00 6 апреля в Иркутской области 13 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования. У четырёх пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтверждён.
В Забайкальском крае один заболевший коронавирусом.
В России число заболевших за сутки увеличилось почти на тысячу человек
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