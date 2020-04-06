В России семья назвала сына в честь коронавируса

Мальчик с необычным именем появился на свет в Новокузнецке



В Новокузнецке молодые родители назвали сына в честь коронавируса Ковидом. О том, почему новорождённого назвали таким необычным именем новоиспечённый отец Виталий рассказал порталу «КузПресс».



- Я считаю, и жена согласна с этим, имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь, - сказал отец малыша.



Родители мальчика надеются, что имя Ковид принесёт сыну счастье.

