Мальчик с необычным именем появился на свет в Новокузнецке
В Новокузнецке молодые родители назвали сына в честь коронавируса Ковидом. О том, почему новорождённого назвали таким необычным именем новоиспечённый отец Виталий рассказал порталу «КузПресс».
- Я считаю, и жена согласна с этим, имя звучное, сильное, и к тому же оригинальное. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь, - сказал отец малыша.
Родители мальчика надеются, что имя Ковид принесёт сыну счастье.
В России семья назвала сына в честь коронавируса
Общество, Фото:
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