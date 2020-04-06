В Бурятии прилетевшие из Москвы взяты под меднаблюдение

Если прилетевшие из Москвы не будут сидеть дома, отправятся в обсерватор



Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина сообщила, что большинство больных коронавирусом по-прежнему зафиксировано в Улан-Удэ.



- На сегодня мы имеем 43 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Большинство инфицированных по-прежнему зарегистрировано в Улан-Удэ. Также задействовано пять районов: Баргузинский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Иволгинский и Мухоршибирский районы. Круг контактных лиц составил порядка 1600 человек, - сообщила она.



По словам Елены Кузьминой, все мероприятия в отношении контактных лиц проводятся в установленном порядке. Также продолжается контроль за въезжающими в республику.



- Основная задача – не допустить или по крайней мере принять максимальные меры, чтобы противодействовать завозу новой коронавирусной инфекции на территорию Бурятии. С этой целью мы осуществляем санитарно-карантинный контроль внутренних рейсов, ежедневно у нас приезжают два рейса – из Москвы и Новосибирска. В случае выявления лиц, прибывших из-за рубежа, они изолируются в обсерватор. На сегодня в обсерваторе под медицинским наблюдением находятся 34 гражданина, большинство – граждане РФ, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по республике.



Что касается жителей, которые прибывают не из-за границы, а из Москвы, то сегодня оперштаб решил организовать за ними медицинское наблюдение.



- То есть это не те граждане, которые подлежат самоизоляции. А это граждане, которые подлежат ежедневному медицинскому наблюдению в течение 14 дней. Но наблюдаться они будут в домашних условиях. Если, конечно, должных условий не будет, то данные граждане будут помещаться в обсерватор и наблюдаться в течение 14 дней, - заключила Елена Кузьмина.



В Москве выявлено 3893 случаев заболевания коронавирусом. 198 человек выздоровели и выписались из больницы. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 29 человек.



