В Бурятии военные предотвратили точечный ракетный удар

Также на учениях специалисты заблокировали узел связи противника
С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы мотострелкового в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2».
Подразделения РЭБ совершили марш в позиционный район для выполнения различных вводных, поступающих с командного пункта.
По прибытию экипажей в заданный район, специалисты РЭБ выполнили ряд задач и нормативов по развёртыванию современных автоматизированных станций помех, в частности, «Леер - 3», «Житель», «Ртуть-БМ», включению специальной аппаратуры, ввод исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.
Специалисты выполнили комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного ракетного удара, блокированию работы узла связи, нарушению системы управления условного противника.
Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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