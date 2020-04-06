В Улан-Удэ перенесли общегородской субботник

Мэр города перенёс его на более поздний срок



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в связи с угрозой распространения коронавируса принял решение перенести общегородской субботник и месячник чистоты на более поздний срок.



Общегородская уборка должна была состояться 25 апреля. О новой дате субботника будет сообщено дополнительно.



- Организации всех форм собственности должны привести в порядок свои территории. Управляющие компании и ТСЖ очистить подвалы и чердаки зданий, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить и продезинфицировать мусороприёмные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

