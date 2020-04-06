Мэр города перенёс его на более поздний срок
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в связи с угрозой распространения коронавируса принял решение перенести общегородской субботник и месячник чистоты на более поздний срок.
Общегородская уборка должна была состояться 25 апреля. О новой дате субботника будет сообщено дополнительно.
- Организации всех форм собственности должны привести в порядок свои территории. Управляющие компании и ТСЖ очистить подвалы и чердаки зданий, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить и продезинфицировать мусороприёмные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ перенесли общегородской субботник
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также на учениях специалисты заблокировали узел связи противника
Мэр города перенёс его на более поздний срок
Также маски получили волонтёры
В Улан-Удэ приступают к ремонту трамвайных путей, отложенному из-за коронавируса
Буряад театр запустил онлайн проект в социальной сети
Анализы из Бурятии теперь подтверждают в противочумном институте
Уроки будут длиться полчаса, а перемены – до 20 минут
Песню автор назвал «частично панической» и «частично лирической»
В Забайкалье по-прежнему 1 больной
Инспекторы патрулируют улицы и распространяют памятки через почтовые ящики
С аналогичной просьбой организация обращалась и к главе Бурятии
Жители Бурятии оставляют благодарные комментарии под видео
Мужчина получил условный срок
Помимо этого, мужчина предъявлял поддельные права
Суд отправил мужчину в колонию строго режима